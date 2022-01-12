Более 20 лет производим кухни безупречного качества на заказ

Элегантные, надежные и функциональные классические и современные кухни на заказ от производителя Modena СПб - идеальное решение для тех, кто ценит удобство, качество и индивидуальный стиль. В наших салонах представлен невероятный выбор стильных решений для Вашей кухни от классики до модерна.



Кухни производятся на современном оборудовании с применением качественных материалов Egger и фурнитуры передовых мировых брендов — Blum, Inoxa, Kessebohmer и других.