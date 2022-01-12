Более 20 лет производим кухни безупречного качества на заказ
Элегантные, надежные и функциональные классические и современные кухни на заказ от производителя Modena СПб - идеальное решение для тех, кто ценит удобство, качество и индивидуальный стиль. В наших салонах представлен невероятный выбор стильных решений для Вашей кухни от классики до модерна.
Кухни производятся на современном оборудовании с применением качественных материалов Egger и фурнитуры передовых мировых брендов — Blum, Inoxa, Kessebohmer и других.
Наши проекты
Мы осуществляем свою деятельность с 1996 года, предлагая жителям Санкт-Петербурга и области уникальные кухни на заказ. Главная особенность нашей продукции от производителя - использование при изготовлении кухни материалов премиум-класса по приемлемой цене.
Каталог фасадов для кухни
Качественные современные и классические кухни на заказ из высококачественных материалов – идеальное решение для воплощения самых смелых дизайнерских проектов. Наши кухни сочетают в себе функциональность, отличные технические характеристики и эстетичный, утонченный дизайн.
Наши салоны
корпус 3 (у фонтанов), 1 эт. секция 120 и 122
Выставочных образцов — 7
2 эт., секция 2.142 (вход с Бухарестской ул.)
Выставочных образцов — 8
Интересное
Здесь специалисты нашей компании делятся опытом, рассказывают об особенностях использования различных материалов, правильном зонировании кухонного пространства и других актуальных проблемах, с которыми можно столкнуться в процессе изготовления Вашей идеальной кухни в любом стиле от производителя на заказ.