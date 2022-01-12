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кухни по доступной цене

Классические кухни Современные кухни

Более 20 лет производим кухни безупречного качества на заказ

Элегантные, надежные и функциональные классические и современные кухни на заказ от производителя Modena СПб - идеальное решение для тех, кто ценит удобство, качество и индивидуальный стиль. В наших салонах представлен невероятный выбор стильных решений для Вашей кухни от классики до модерна.

Кухни производятся на современном оборудовании с применением качественных материалов Egger и фурнитуры передовых мировых брендов — Blum, Inoxa, Kessebohmer и других.

Видео-презентации наших кухонь
Видео-презентации наших кухонь

Кухни в наших салонах Акции

Кухня 60
Кухня 60
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Кухня 59
Кухня 59
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Кухня 57
Кухня 57
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Кухня 52
Кухня 52
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Кухня NEO 1
Кухня NEO 1
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Кухня Доломита 1
Кухня Доломита 1
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Наши проекты

Мы осуществляем свою деятельность с 1996 года, предлагая жителям Санкт-Петербурга и области уникальные кухни на заказ. Главная особенность нашей продукции от производителя - использование при изготовлении кухни материалов премиум-класса по приемлемой цене.

  • Классические
  • Современные
  • Кухни в салонах
  • 3D проекты
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Каталог фасадов для кухни

Качественные современные и классические кухни на заказ из высококачественных материалов – идеальное решение для воплощения самых смелых дизайнерских проектов. Наши кухни сочетают в себе функциональность, отличные технические характеристики и эстетичный, утонченный дизайн.

  • Классические
  • Современные
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Наши салоны

мц “мебельный континент”
+7 812 337·27·88
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3,
корпус 3 (у фонтанов), 1 эт. секция 120 и 122
mk.122@mail.ru
График работы: c 11-00 до 20-00
Выставочных образцов — 7
МЦ "Кубатура"
+7 812 920·45·99
Санкт-Петербург, ул. Фучика, 9,
2 эт., секция 2.142 (вход с Бухарестской ул.)
kb.142@mail.ru
График работы: c 11-00 до 20-00
Выставочных образцов — 8

Интересное

Здесь специалисты нашей компании делятся опытом, рассказывают об особенностях использования различных материалов, правильном зонировании кухонного пространства и других актуальных проблемах, с которыми можно столкнуться в процессе изготовления Вашей идеальной кухни в любом стиле от производителя на заказ.

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