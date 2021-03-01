Классические кухни на заказ — особенности выбора

Классические кухни на заказ уже много лет не выходят из моды. Они украшают частные дома и загородные особняки, дачи и квартиры. Такие кухонные гарнитуры великолепно вписываются и в большие пространства, и в малогабаритные помещения.

Классический вариант кухни подчеркивает индивидуальность и непревзойденный вкус владельца. Это позволяет выразить собственный стиль в дизайне и обустройстве кухонной зоны. Такая кухня всегда выглядит добротно, основательно и респектабельно. Классика способствует созданию особой атмосферы уюта и тепла, располагает к комфортному отдыху и проведению душевных вечеров в семейном кругу в окружении ароматов свежеприготовленных блюд. При этом функциональность классической кухни обеспечивается современными технологиями, гармонично сочетающимися с каноническим стилем.

Купить классическую кухню на заказ по доступной цене вы сможете в интернет-магазине Modena. Широчайший ассортимент кухонных гарнитуров в классическом стиле представлен на страницах онлайн каталога компании. Вы можете посетить салоны модной кухни Modena и оценить представленные образцы продукции от производителя. У вас есть уникальная возможность приобрести на заказ кухню в стиле классика. Она в полной мере будет отвечать всем вашим требованиям и предпочтениям.

Эскизы, составленные под вашим чутким руководством, будут преобразованы в цветной 3D-макет. Он визуализирует реальный вид классической кухни на заказ для вашего дома. Проявите свою творческую фантазию и создайте удивительный интерьер собственной кухни в стиле классика с помощью дизайнеров компании Modena!

Черты классической кухни от производителя

Если вы решили остановить свой выбор на классическом дизайне и хотите купить кухню в соответствующем стиле, вам стоит обратиться к специалистам фирмы Modena. Квалифицированные консультанты помогут вам разобраться в тонкостях выбора кухни на заказ. Они расскажут обо всех нюансах подбора правильного кухонного гарнитура. Вы сможете в подробностях изучить предлагаемые компанией классические кухни на заказ на сайте kuhni-modena.ru или в мебельных центрах, расположенных в Петербурге.

Опытные дизайнеры составят подробный эскиз будущей кухни в классическом стиле с учетом ваших пожеланий относительно состава модулей и их размещения в пространстве, выбора цветовой гаммы и аксессуаров. Советы профессионалов помогут сориентироваться в подборе цветовой гаммы, материалов и отделочных элементов. Классические кухни на заказ от производителя Modena гарантированно отвечают стандартам качества и безопасности применяемых в производстве конструкций технологий и материалов.

При выборе данной кухни необходимо учесть следующие моменты:

основным материалом для изготовления кухни в классическом стиле служит натуральное дерево или материалы, имитирующие его фактуру и цвет;

предпочтение отдается дорогим материалам как для основных элементов конструкций, так и для отделочных работ и аксессуаров;

основными отличительными чертами являются четкие, строгие линии и симметричные формы;

гармония классического стиля достигается за счет применения оригинальной отделки и специфической фактуры различных компонентов кухни на заказ, подчеркнутых соответствующим оформлением остальных поверхностей и декоративных элементов пространства.

Цвета и материалы

Выбирая классические кухни для частного дома или городской квартиры, необходимо учитывать общий стиль и габариты оформляемого помещения. Для больших пространств подойдут массивные кухни на заказ из дерева темных оттенков натурального спектра. Особой популярностью пользуются классические кухни черного цвета, создающие основательный, солидный стиль. Вариант в белых тонах будет отлично гармонировать с полом и стенами, декорированными в темной цветовой гамме. Для малогабаритных квартир лучше выбирать деревянные кухни легких светлых цветов, визуально расширяющих пространство и добавляющих объем помещению.

Классические кухни на заказ обычно изготавливают из натурального дерева различных сортов: липы, акации, ясеня, березы, дуба. Массив дерева используется для создания рамки отдельных элементов конструкции, которые заполняются филенкой из МДФ и облицовываются шпоном выбранного сорта дерева для придания оригинальной фактуры изделию.

Чтобы классическая кухня соответствовала выбранному стилю, стоит отдать предпочтение наиболее дорогим и качественным материалам, используемым для изготовления рамок, филенок и декоративных стекол фасадов. Именно эта особенность позволит создать внушительный ансамбль творческой мысли и столярного мастерства, добиться гармонии и совершенства классики.

Отделка и аксессуары кухни в стиле классика

Отделка кухни в классическом стиле производится с помощью лакирования, тонирования, патинирования деревянных поверхностей. Также для отделки классической кухни применяются такие оригинальные технологии, как декапе или антикатура. Это помогает создать уникальный внешний вид фасада, который может быть оснащен филенкой или стеклом. Благодаря таким приемам декорирования удается создать атмосферу уютного загородного дома или старинного коттеджа, шикарного особняка или королевского замка.

В атмосфере классической кухни будет приятно собираться с родными и друзьями, устраивать торжественные обеды и семейные трапезы, которые будут проходить в комфортной обстановке, располагающей к теплому общению и приятным беседам.

Также необходимо учесть удобство использования кухни на заказ для приготовления пищи и хранения кухонной утвари. В компании Modena вы сможете купить классическую кухню, оснащенную всеми необходимыми атрибутами, вместительными ящиками и удобными полками, функциональными шкафами и отделениями для установки кухонной техники. При заказе кухни в фирме Modena вы можете быть уверены в высоком качестве всех составляющих изделия, включая раздвижные механизмы и фурнитуру, а также в оптимальной организации пространства для встраиваемой техники и электроприборов.

Классическая кухня на заказ от компании Modena — это ваш уникальный шанс проявить свой творческий талант и обустроить собственный дом со вкусом, используя качественную мебель для кухни по доступной цене!

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