Экономичные кухни из шпона — эффект натурального дерева

Кухни из шпона – природная красота и практичность. Кухни из деревянного массива — признанная классика, которая ценится любителями строгого стиля в интерьере. Но высокая стоимость этого материала не всегда позволяет обустроить кухню из цельного массива дерева. В этом случае оптимальной альтернативой станут кухни из шпона.

По внешнему облику они не уступают мебели из натурального массива дерева, но цена такого кухонного гарнитура гораздо более доступна.

В чем же секрет этого эффекта? Натуральный вид кухням из шпона придает оригинальная фактура тонкого среза дерева различных пород. Так сохраняется естественный вид, оригинальный древесный рисунок и экологичность материала. Фасады из шпона обладают достаточной прочностью и долговечностью. Они будут на протяжении многих лет радовать хозяев дома или квартиры великолепным видом и функциональными возможностями.

Заказать или купить кухню из шпона можно в любом из 3 мебельных салонов компании Модена в Санкт-Петербурге. Наши консультанты-дизайнеры выслушают пожелания каждого клиента и помогут выбрать оптимальный вариант среди многообразия моделей, представленных в каталоге и на секциях. В соответствии с вашими пожеланиями будет составлен эскиз будущей кухни. Затем вы сможете его получить в формате цветной трехмерной модели. Это поможет наглядно увидеть все элементы вашего будущего кухонного гарнитура. Данный подход обеспечит полный контроль процесса создания кухни со стороны заказчика. Вы останетесь довольны слаженной работой дизайнеров нашей компании, получив по завершению проекта кухню своей мечты!

Фасады из шпона разного вида

Цена на кухни из шпона может варьироваться в зависимости от сорта древесины. Это дерево будет использоваться для изготовления облицовочного слоя МДФ панели. Мы используем шпон таких пород деревьев, как:

дуб;

ясень;

ольха;

клен;

орех;

вишня;

черешня;

венгэ;

эбен.

Каждый вид шпона отличает уникальная окраска и древесный узор. Это позволяет подобрать подходящий вариант отделки для кухни любого неправления. Кухни из шпона дуба, ясеня и ореха часто используются для оформления кухонного пространства в классических интерьерах. Фасады из вишни придадут кухонному гарнитуру великолепный оттенок красного дерева. Экзотические сорта дерева, используемые для производства данного материала, обеспечат и уникальную фактуру, и орнамент для изготовления фасадов в современном стиле. Это будет идеальным вариантом для кухни из шпона в стиле модерн.

Шпоном могут быть обработаны кухонные фасады из МДФ и ДСП. Технологии обработки и окончательной отделки этих фасадов имеют множество вариантов. Используют шпон одного или разных сортов дерева для реализации множества дизайнерских решений и создания уникальных узоров. Покрытие шпона лаком не только укрепит верхний слой и защитит фасад кухни от механических и термических повреждений, но и придаст красивый глянцевый блеск поверхности мебели.

Достоинства шпонированных поверхностей

Кухни из такого материала, как шпон имеют много преимуществ. Их смогут оценить все владельцы кухонных гарнитуров, выполненных с использованием этой технологии. К ним отнесят следующие характеристики:

визуальная схожесть фасадов, отделанных шпоном, с элементами из натурального массива дерева;

прочность и надежность всех компонентов кухонного гарнитура из этого материала;

долгий срок службы;

неприхотливость в уходе за ним;

не подвержен воздействию перепадов температуры и влажности;

разумная цена на кухни из шпона;

возможность использования, когда массив применять для изготовления кухонной мебели нецелесообразно.

Уникальные свойства кухни из шпона обеспечиваются за счет конструктивных особенностей отдельных элементов мебели. Несущий каркас — это прочная ДСП или МДФ основа. Она не деформируется со временем и служит долго и надежно. Кроме того, шпон, как продукт из натуральной древесины, экологически чист. Он не причинит вреда здоровью членов семьи, что позволит в полной мере насладиться душевными трапезами в уютной обстановке. Приятная на ощупь фактура и уникальный древесный рисунок, эргономичность линий и форм в полной мере помогут создать атмосферу комфорта и тепла в вашей кухне!

Современные фасады для кухни из шпона

Купить кухню из шпона современного образца на заказ вы без труда сможете в нашей компании в любое удобное для вас время. Мы работаем индивидуально с каждым клиентом, учитываем все требования, предъявляемые заказчиком. Это прочная основа для создания красивой и функциональной кухонной мебели. Вы в полной мере можете положиться на наших дизайнеров, проектирущих вашу будущую кухню. При изготовлении оригинальных фасадов используются только качественные материалы для шпонирования поверхности из выбранных сортов древесины. Сборка и установка готовых компонентов кухни будет осуществляться непосредственно на месте под вашим личным контролем до полного согласования.

Цена кухни из шпона в нашей компании находится на самом доступном уровне. Этот факт дает возможность всем желающим оборудовать интерьер высококачественной мебелью с отличными характеристиками за приемлемую стоимость.

Внешний вид кухни из шпона в классическом стиле практически не будет отличаться от аналогичной мебели из цельного массива дерева. Мы внесем элемент изысканности и придадим солидности даже небольшой кухне. Она идеально впишется в габариты типовой планировки квартир многоэтажных домов. Стоит позволить себе насладиться элегантностью и долговечностью классики по самым приятным ценам!